Курс лекций для будущих мам прочтут в Одинцове

В апреле в Одинцове состоится цикл занятий для беременных и молодых мам. Врачи расскажут о здоровье новорожденных, грудном вскармливании и восстановлении после родов.

Встречи проведут специалисты Одинцовского роддома. Основное внимание уделят уходу за новорожденными и ранней диагностике возможных нарушений здоровья. Неонатолог Елена Сикорская объяснит, что такое неонатальный скрининг и почему его проводят в первые дни жизни ребенка.

Отдельный блок посвятят вакцинации. Участникам разъяснят, какие прививки делают младенцам в первые месяцы и какие реакции организма считаются нормой. Также речь пойдет о развитии ребенка в течение первого года жизни. Слушатели узнают об этапах физического и эмоционального роста и о ключевых навыках, которые формируются в этот период.

«Родителям важно понимать, какие процессы происходят с малышом с первых дней жизни. Это помогает вовремя заметить отклонения и снизить тревожность», — отметила Елена Сикорская.

Программа продолжится другими занятиями. Четырнадцатого апреля обсудят грудное вскармливание и восстановление организма женщины после родов. Двадцатого апреля специалисты расскажут о питании в период лактации и дадут рекомендации по выбору продуктов. Двадцать третьего апреля участникам объяснят особенности партнерских родов. В конце месяца, тридцатого апреля, пройдет лекция о послеродовой контрацепции с учетом периода грудного вскармливания.

Занятия проходят на базе Одинцовского роддома по адресу: город Одинцово, улица М. Бирюзова, дом 3Б. Для участия требуется предварительная запись по телефону 8 (985) 963-14-64 в будние дни с 9:00 до 17:00.