Курс для будущих официантов проведут в Подмосковье для студенческих отрядов

Школа сервисных отрядов стартовала в Подмосковье. В течение восьми дней для участников проведут образовательную программу, где они смогут освоить профессию официанта.

Интенсив продлится восемь дней. За это время бойцы Российских студенческих отрядов Подмосковья повысят профессиональные компетенции по профессии «Официант третьего разряда». Они освоят важные навыки для индустрии гостеприимства: от правил сервировки до работы с гостями в сложных ситуациях.

«Некоторые из участников уже имеют опыт работы на теплоходах, в отелях и санаториях Подмосковья, а кто-то впервые пробует себя в сервисе. В течение нескольких дней бойцы пройдут интенсивную подготовку по профессии „Официант третьего разряда“, а по итогам получат свидетельства установленного государственного образца», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники образовательной программы изучают историю и студенее студенческих отрядов, основы конфликтологии, сервировки, художественное складывание салфеток, а также решают кейсы на основе реальных ситуаций из ресторанов.

«Сервис — это не просто профессия, это искусство общения и уважения к людям. Уверен, что активисты школы смогут не только приобрести профессиональные навыки, но и понять, что качество обслуживания всегда начинается с человеческого отношения», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В завершении ребята сдадут теоретический и практический зачеты, где ответят на вопросы и продемонстрируют сервировку стола по классическим правилам.

Ребята, которые успешно справятся с заданиями, получат свидетельства установленного государственного образца и смогут трудоустроиться на предприятия сферы гостеприимства.