Куровское: что посмотреть в городе Орехово-Зуевского округа

Куровское — город в Орехово-Зуевском округе с населением около двадцати тысяч человек. Вот несколько интересных мест, которые могут привлечь гостей города.

Куровской народный историко-краеведческий музей расположен во Дворце культуры на Вокзальной улице. Здесь можно познакомиться с историей края от древности до наших дней. Экспозиции посвящены крестьянскому быту, советскому периоду, археологии, нумизматике и живописи. Проводятся мастер-классы и чаепития. Музей работает со вторника по пятницу с 9:30 до 17:30, в воскресенье — с 9:30 до 17:00. Запись по телефону: 8 (496) 411-36-00. Возрастное ограничение — 0+.

Еще одна достопримечательность — Сашин дуб и Кот ученый. Этот природный памятник находится в центре Куровского. Дуб посажен в 1917 году Никитой Черкасовым и его сыновьями. Рядом с дубом установлена скульптура «Кот ученый» и лавочка. Здесь можно отдохнуть в тени и сделать красивые фотографии.

Спасо-Преображенский Гуслицкий мужской монастырь основан в 1858 году. Пережил богоборческие времена и сейчас является единственным монастырем в округе. В монастыре находятся несколько храмов: главный — Спасо-Преображенский собор, церковь Фотия, митрополита Московского (в надвратной колокольне), церковь Царственных страстотерпцев (в трапезном корпусе). Для паломников и гостей действует гостиница, работает монастырская лавка и регулярно проводятся православные ярмарки.

Анциферовский родник известен уже более ста пятидесяти лет. Источник благоустроен, рядом построена купель для омовения, а над самим источником возведена Георгиевская часовня. Для паломников и туристов оборудованы беседки и места для пикника. Молиться и набирать святую воду можно ежедневно. Добраться до источника от города Куровское можно на такси за десять минут.

Наконец, парк «Меланж» — новая благоустроенная общественная территория, расположенная на берегу реки Нерской. Парк открыли в 2023 году, он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года. Проект благоустройства включает современные решения для отдыха, прогулок и проведения событий. Их расписание публикуют в местных группах в соцсетях.