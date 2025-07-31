Курьера в составе группы телефонных мошенников задержали в Жуковском

Как выяснило следствие, в начале июля злоумышленники обманули 65-летнюю жительницу Раменского района. Сказав, что ее госуслуги взломаны, мошенники убедили ее перевести деньги на якобы безопасный счет и передать наличные курьеру.

Обвиняемая представилась сотрудницей Росфинмониторинга и забрала у потерпевшей сумму.

Также группа мошенников заверила пенсионерку, что ее две машины выставили на продажу на аукционе, поэтому ей нужно продать их самой и зачислить деньги на тот же безопасный счет. В итоге потерпевшая потеряла больше пяти миллионов рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Курьера арестовали, соучастников ищут.

В ведомстве напомнили, чтобы не стать жертвой аферистов, не сообщайте по телефону личные данные, пароли, коды из СМС и реквизиты карт. При подозрениях лучше перезвонить в банк или другую организацию по телефонам на официальный сайтах, а также обратиться в полицию.