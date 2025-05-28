Курьера телефонных мошенников осудили на 3 года в Краснознаменске

Житель Алтайского края Амирхан Безгин стал фигурантом уголовного дела за участие в преступной схеме обмана жителя Краснознаменска. Следствие установило, что сообщник злоумышленника по телефону представился сотрудником правоохранительных органов и убедил 59-летнего мужчину отдать крупную сумму якобы для ее сохранения.

Безгин 4 марта лично встретился с потерпевшим на автобусной остановке в Краснознаменске, назвал кодовое слово «Рыжик», а затем получил от него 1,1 миллиона рублей. Он как «курьер» оставил себе 30 тысяч рублей, а остальные средства перевел на криптокошелек организатора аферы.

«Важно запомнить несколько правил: никто из представителей официальных органов (банк, полиция, прокуратура) не будет требовать передать наличные или перевести деньги для „сохранения“ или „инкассации“. Не нужно поддаваться панике — мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы вы не успели подумать», — предупредил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В ходе оперативных мероприятий полиции удалось установить и задержать 24-летнего Амирхана Безгина. Потерпевший опознал молодого человека. Курьера приговорили к трем годам колонии.

«Мошенники продолжают использовать схемы обмана, в которых на жертву оказывается эмоциональное давление. Помимо этого, они все чаще вовлекают молодых людей работать в качестве курьеров», — пояснил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Кирилл Карасев.

При любых подозрительных звонках следует незамедлительно положить трубку.

В случае попытки мошенничества нужно позвонить в полицию по номерам 102 или 112. Чем быстрее потерпевший обратится за помощью, тем выше шансы задержать преступников.