Курьер преступной группы обманул ветерана Великой Отечественной войны

Каширская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в октябре 2025 года обвиняемый приехал по адресу 101-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны. В роли курьера преступной группы он получил от пенсионерки 185 тысяч рублей.

Ранее соучастники выманили у нее паспортные данные под предлогом замены счетчиков. Затем мнимые сотрудники военной прокуратуры напугали женщину утечкой информации и потребовали «задекларировать» деньги.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий курьера задержали и поместили под стражу. Уголовное дело направлено в Каширский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Московской области предупреждает: официальные организации не отправляют курьеров для получения денег, банковских карт или личных документов. Сотрудники правоохранительных органов не просят перечислять денежные средства на сторонние счета под предлогом «безопасности».