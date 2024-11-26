Курьер помешал мошенникам украсть миллион рублей у пенсионерки в Дубне

В городском округе Дубна сотрудники полиции и общественные активисты поблагодарили неравнодушного гражданина, который предотвратил преступление. Он позвонил в экстренную службу по телефону 112 и помешал мошенникам украсть у пенсионерки более миллиона рублей.

Курьеру службы доставки «Яндекс» Игорю Озерову поступил заказ на перевозку посылки из Дубны в Москву. Пожилая женщина передала коробку из-под обуви, ее она надежно завернула в два пакета. Внешний вид отправления вызвал у Игоря подозрение, и курьер позвонил в экстренную службу по номеру 112.

Сотрудники оперативно прибыли, открыли коробку и обнаружили сумму в 1 020 000 рублей. Мошенники позвонили 76-летней пенсионерке, убедили женщину в том, что все ее накопленные средства нужно задекларировать, а затем предложили отправить их для решения проблемы.

Заместитель начальника Отдела Министерства внутренних дел России по городу Дубна Борис Кушнир, начальник оперативно-розыскной части Денис Косолапченков и председатель Общественного совета при полиции оценили действия курьера Игоря Озерова как пример гражданской ответственности и бдительности. Сотрудники полиции отметили, что в таких ситуациях важно вовремя обратиться к правоохранительным органам, это может уберечь людей от потерь и обеспечить безопасность.

Напомним, что позвонить в экстренную службу можно по номеру 112, она работает 24 часа в сутки.

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