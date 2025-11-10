Купола храма в Южном микрорайоне освятили в Домодедове

На церемонию освящения крестов на куполах строящегося храма великомученика Георгия Победоносца и торжественный молебен собрались десятки жителей. Среди них были представители духовенства, волонтеры, семьи с детьми и строители, участвующие в возведении церкви.

Новый храм станет первым в микрорайоне Южный. Жители очень ждали его появления. Строительство началось летом текущего года, а первый камень в фундамент заложил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, который также совершил обряд освящения.

Храм возводится по канонам русского деревянного зодчества. Купола сделаны мастерами с соблюдением традиционных форм и символики.

«Купол — это символ Царства Небесного, символ славы Божьей. Когда он воздвигается над храмом, каждый человек, где бы он ни находился, видит перед собой не просто здание, а Дом Божий», — отметил секретарь Подольского епархиального управления иерей Константин Семенов.