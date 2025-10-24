Купол для новой часовни привезли из Волгограда в Лобню

Строительство новой купели продолжается в городском округе. Здание часовни практически готово, купол с крестом для нее изготовили в Волгограде.

Глава муниципалитета Анна Кротова рассказала, что конструкцию высотой в три с половиной метра уже доставили в Лобню.

Специалистам осталось пробурить скважину для подачи проточной воды, подключить электроснабжение и установить двери.

Напомним, возведение купели началось по благословению правящего архиерея. Место для будущего сооружения освятил 9 октября настоятель Спасского храма протоиерей Михаил Трутнев, совершивший молебен. Корпус купели изготовили на заводе в Нолинске Кировской области. Для удобства жителей Лобни сооружение находится рядом с павильонами-раздевалками парка «Киово».

Добавим, что традиционное место крещенских купаний — пруд в микрорайоне Луговая — сохранит свой статус. Здесь по-прежнему будут организованы все необходимые меры безопасности: деревянные настилы, удобные спуски в воду, дежурство медиков и спасателей.