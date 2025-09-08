Купеческий особняк на Советской площади отреставрировали в Верее

В Верее завершилась реконструкция 2-этажного купеческого особняка на Советской площади. Строители отреставрировали у него фасад и крышу, сохранив внешний вид и технологии, близкие к аутентичным.

Лицевая его сторона оформлена в смешанном стиле с использованием дерева и кирпича.

Для ее восстановления специалисты снимали верхние слои покрытия, избавлялись от высолов, укрепляли кладку и обрабатывали наружные стены защитными составами. После чего уже штукатурили и красили. Деревянные же элементы расчищали от краски, меняли фрагменты, обрабатывали огнебиозащитой. Финишное покрытие выполняли под французский лак. Эта технология подразумевает, что полироль не впитывается, а ложится поверх. По итогу она дает глянцевый финиш.

Также была заменена крыша. Там установили новую стропильную систему, постелили кровельное покрытие и отремонтировали чердак.

В МинЖКХ МО отметили, что дом был построен в конце XVIII – начале XIX века. Он является особым украшением площади. Здание перестраивали многократно, и в очередной раз жители его 18 квартир остались довольны обновлением.