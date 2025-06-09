Купание в озере Светлое в микрорайоне Лопатинский разрешили в Воскресенске

В Воскресенске официально разрешено купание в озере Светлое, расположенном в микрорайоне Лопатинский. На берегу протяженностью 75 метров оборудованы зона для отдыха, спортивная площадка, санитарная территория и пост спасателей.

Перед открытием пляжа были проведены лабораторные анализы воды и песка, а также обследование дна, которые подтвердили соответствие санитарным требованиям.

Для тех, кто хочет отдохнуть у воды без купания, в округе доступны река Семиславка на улице Московской и Голубое озеро в деревне Золотово.

Спасатели напоминают, что запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать далеко от берега и оставлять детей без присмотра. Важно учитывать, что ограничительные знаки на воде обозначают границу безопасной зоны с проверенным дном. Несоблюдение этих правил может привести к травмам или даже гибели.