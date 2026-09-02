Купальный сезон завершился в Одинцовском округе

В Одинцовском округе 31 августа официально завершился купальный сезон. В этом году он стартовал 1 июня.

Для безопасного отдыха в воде этим летом был определен только один оборудованный пляж — на территории пансионата «Лесные дали» в Горках-10. Еще в 11 местах жители могли отдыхать у водоемов, но без захода в воду.

Чтобы предупредить несчастные случаи, в течение всего сезона мобильные группы патрулировали несанкционированные места для купания. К работе также привлекали сотрудников правоохранительных органов.

За последние три года на водоемах округа произошло около 20 происшествий. Среди основных причин — попытки плавать в необорудованных местах, употребление алкоголя и недостаточный контроль за детьми. Даже после официального окончания сезона эти правила остаются актуальными: вода становится холоднее, а отдых у водоемов требует еще большей осторожности.