Купальный сезон откроют в Одинцове 1 июня

Купальный сезон в Одинцовском округе в этом году официально стартует 1 июня и продлится до 31 августа. В муниципалитете определены 14 пляжей и мест массового отдыха людей на водных объектах.
На время купального сезона в Одинцовском городском округе запланировано значительное количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасного отдыха у воды. В ежедневном режиме мобильные группы будут патрулировать несанкционированные пляжи, места массового отдыха у воды и рыбалки. У каждой локации есть своя эксплуатирующая организация, отвечающая за ее содержание.
Также отдыхающим будут вручать тематический агитационный материал и проводить с ними профилактические беседы. Для детей проведут акцию «Научись плавать», а лабораторный анализ качества осуществят специалисты территориального отдела Роспотребнадзора.
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