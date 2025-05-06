Купальный сезон откроют в Одинцове 1 июня

Купальный сезон в Одинцовском округе в этом году официально стартует 1 июня и продлится до 31 августа. В муниципалитете определены 14 пляжей и мест массового отдыха людей на водных объектах.

На время купального сезона в Одинцовском городском округе запланировано значительное количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасного отдыха у воды. В ежедневном режиме мобильные группы будут патрулировать несанкционированные пляжи, места массового отдыха у воды и рыбалки. У каждой локации есть своя эксплуатирующая организация, отвечающая за ее содержание.

Также отдыхающим будут вручать тематический агитационный материал и проводить с ними профилактические беседы. Для детей проведут акцию «Научись плавать», а лабораторный анализ качества осуществят специалисты территориального отдела Роспотребнадзора.