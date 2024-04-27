Культурный центр появится на месте недостроя в Черноголовке | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 12:38 Культурный центр появится на месте недостроя в Черноголовке Мособлархитектура

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Новый культурно-досуговый центр построят в городском округе Черноголовка, на Школьном бульваре. Здание появится на месте снесенного ранее недостроя.

«Новое культурное пространство общей площадью более девяти тысяч квадратных метров будет располагаться в центральной части Черноголовки, на месте ликвидированного объекта незавершенного строительства. Здесь появится около 60 новых рабочих мест. Завершить строительство планируется в конце 2025 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Внешний облик центра утвердили в Мособлархитектуре.

«Сочетание простых геометрических форм культурного центра напоминает стилистику позднего советского модернизма. Светлый и прозрачный, масштабный и одновременно воздушный объект гармонично вписывается в окружающую городскую застройку», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На первом этаже здания будет вестибюль, гардеробные, большой многофункциональный атриум, выставочный зал, кафе, детский центр и помещения для сдачи в аренду. На втором этаже будут библиотека с читальными залами и детской зоной, образовательные аудитории, коворкинг с лекторием, многофункциональный зал, гримерные. Третий этаж займут образовательные аудитории.

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