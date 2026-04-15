Культурный центр «Октябрь» преобразится после реконструкции

В настоящее время в здании культурного центра «Октябрь», расположенном на проспекте Ленина, активно ведутся работы по реконструкции. Строители уже произвели замену перекрытий, монтаж новой кровли, обновление фасада, витражей, окон и дверей.

Сейчас в здании подходит к концу предчистовая отделка помещений, параллельно осуществляется монтаж инженерных коммуникаций, систем вентиляции, слаботочных систем и электроснабжения. В зрительном зале специалисты занимаются установкой акустического, светового и звукового оборудования, а также планируются к установке новые удобные кресла для зрителей.

Подрядчик смог восстановить главную достопримечательность культурного центра — вращающуюся сцену, что позволит артистам создавать более зрелищные и динамичные спектакли.

После завершения реконструкции в культурном центре появятся новые площадки, творческие студии и кружки. Откроется направление современных танцев и изостудия, будут заниматься хоры, вокалисты и цирковая труппа. Кроме того, появится пространство под театр с репетиционной базой и залом.

В КЦ «Октябрь» также откроется школа креативных технологий, где будут обучать диджеев и виджеев. Помимо этого, появится студия звукозаписи, костюмерная, пошивочная, прачечная и столярная мастерская для изготовления декораций.

Все работы планируют завершить до конца года.