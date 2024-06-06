Культурный марафон «Арт-лето в усадьбе» пройдет в Красногорске

Фото: Усадьба Знаменское-Губайлово

Культурный марафон стартует в Красногорске 10 июня. В рамках программы «Арт-лето в усадьбе» гости выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово» познакомятся с искусством разных эпох, научатся работать с абстракциями, коллажами и концептуальными произведениями.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, искусствоведы расскажут о творчестве Шагала, Пикассо, Бэнкси и других художников. А также познакомят с творчеством современных мультипликаторов.

Гостям предложат принять участие в интерактивных музыкальных мероприятиях и проведут увлекательный экскурс в историю городского округа Красногорск.

Мероприятие пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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