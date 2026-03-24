Культурный квест соберет более 400 участников в Подмосковье
25 марта в Дворце культуры «Подмосковье» в городе Красногорске пройдет областной тематический «КультПрофКвест». Мероприятие посвящено Дню работника культуры Российской Федерации и собрало сборные команды со всего Подмосковья.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в состав команд вошли руководители органов управления культуры муниципальных образований, директора и сотрудники культурно-досуговых учреждений региона.
Организаторы подготовили увлекательные профессиональные задания. Участникам предстоит пройти восемь различных станций, включая нормативно-правовую, цифровизационную, хореографическую и этнографическую.
В завершение мероприятия пройдет торжественная церемония награждения работников культуры и победителей квеста.