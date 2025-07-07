Культурный код города изобразили на стенах обновленной школы № 14 в Коломне

Здание школы № 14 в Коломне продолжают капитально ремонтировать. Художник Алексей Шилов вместе со своей командой запечатлел на стенах исторические постройки коломенской земли.

Теперь переход, который объединяет основной корпус и пристройку, украшают изображения башен кремля и монастырей. Рисунки выполнили в современной технике настенной росписи на декоративной штукатурке.

Такие изображения с культурными кодами городов появятся и в других школах Московской области. Проект создали при поддержке министерства образования и правительства региона.

«Проект по школам, который мы сейчас реализуем — первый в Подмосковье. Мы оформляем стены в школах монументальными росписями на тему малой Родины», — поделился Алексей Шилов.

Отметим, что обновленную школу № 14 в Коломне откроют ко Дню знаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.