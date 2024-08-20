Культурный фестиваль прошел в музее-усадьбе «Мелихово» в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов/Администрация Чехов г.о.

Более 700 человек побывали на фестивале «Три Спаса» в Чехове. В музее-усадьбе «Мелихово» прошли концерт, мастер-классы, экскурсии и турнир по яблочным шашкам.

Фестиваль проходит в Мелихово на протяжении 10 лет. Традиционно его посвящают традициям празднования трех Спасов: Медового, Яблочного и Орехового.

В этом году для гостей организовали концерт оркестра народных инструментов «Русские узоры» и выступление певицы Карины Мостовой. Все желающие могли поучаствовать в творческих мастер-классах, экскурсиях, познавательных прогулках и турнире по яблочным шашкам.

Новшеством этого года стала выставка плодов мелиховского огорода «Юг Франции». Для гостей провели народные игры и забавы. А на ярмарке народных промыслов свои изделия представили мастера со всего Подмосковья.

Театр «Чеховская студия» представил миниатюры по мотивам произведений А. П. Чехова. Всего событие в музее-усадьбе писателя посетили более 700 гостей.

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