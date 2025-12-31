Культурные учреждения Одинцова подвели итоги года

Основные новогодние программы, которые на протяжении праздничных дней дарили жителям атмосферу сказки и радости, завершились в учреждениях культуры Одинцова. Дома культуры стали центрами притяжения для детей и взрослых.

Здесь проходили театральные спектакли, творческие мастер-классы и яркие семейные праздники.

Одними из самых масштабных событий стали социальные новогодние елки, организованные в Волейбольном центре и Культурном центре имени Любови Орловой. Детей встречали игровые зоны, фотоплощадки и художники по аквагриму.

Новогодние мероприятия объединили около 22 тысяч человек и, по словам организаторов, такие программы не только создают праздничное настроение, но и помогают сделать культурный досуг доступным для каждого.

Отметим, что праздничный сезон на этом не завершается — уже в новом 2026 году учреждения культуры продолжат радовать жителей округа концертами, спектаклями и тематическими событиями.