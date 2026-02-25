Культурные мероприятия проведут для сотрудников лифтостроительного завода в Серпухове

Серпуховский лифтостроительный завод и администрация округа обсудили культурные инициативы для сотрудников предприятия. На рабочей встрече заместители главы муниципалитета Мария Барышева, Игорь Суровиков и генеральный директор СЛЗ Геннадий Перегудов договорились об организации экскурсионных программ для работников завода.

В планах — посещение Храма Вооруженных Сил РФ и Музея Победы в знак уважения к истории и подвигам страны, Музея космонавтики имени Циолковского для знакомства с достижениями российской науки, а также Третьяковской галереи как возможность приобщиться к культурному наследию России.

«Инициатива направлена на укрепление взаимодействия между предприятием и городскими властями, а также на создание дополнительных возможностей для развития и досуга сотрудников СЛЗ», — отметила заместитель главы муниципалитета Мария Барышева.