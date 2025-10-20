Культурные коды округа расшифровали в Центральной библиотеке Зарайска

Ключевые символы, которые формируют душу города, собрали в Центральной библиотеке. На вопрос о том, что составляет идентичность Зарайска, отвечали местные жители.

Итоговый список состоит из 18 имен и названий мест. В него вошли древний кремль, стоянка первобытного человека, где была найдена древнейшая статуэтка бизона, писатель Федор Достоевский, меценат Сергей Бахрушин и другие выдающиеся личности и знаковые достопримечательности.

Культурные коды, полученные в результате опроса, легли в основу дизайна новой модельной библиотеки Зарайска, где представлена большая карта, объединяющая все символы округа. Рядом с каждым элементом размещен QR-код, ведущий на сайт библиотеки с подробной историей. Местный художник Борис Елунин расписал стены обновленного культурного учреждения художественными образами и цитатами.

Теперь посетителей библиотеки ждет не только красивый внутренний дизайн, но и современное интерактивное оборудование, которое оживляет историю в каждом зале.