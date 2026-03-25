Культурные инициативы отметили в День работника культуры России

25 марта, в День работника культуры России, советники директоров по воспитанию вместе со студентами профильных учреждений среднего профессионального образования приняли участие в мероприятиях, организованных в рамках киноклуба «Культура в кадре». Они посмотрели и обсудили фильмы о деятелях искусства и культуры, а также обсудили достоверность информации в этих картинах. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках онлайн-акции «Культурный слой» студенты создали публикации и видеоролики для ВКонтакте, посвященные культурному наследию их малой родины. В этих работах были отражены уникальные особенности региона: музыкальные, хореографические и театральные произведения, самобытные ремесла, а также истории земляков — деятелей культуры, известных как на малой родине, так и за ее пределами.

Кроме того, в рамках проекта «Навигаторы детства» был организован профориентационный проект «Культурный маршрут» для обучающихся 7–9 классов. Студенты рассказали школьникам о своем обучении, особенностях профессии и перспективах трудоустройства в регионе. Затем участники вместе составили маршруты по любимым культурным местам и точкам притяжения творческой молодежи.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентр | РДЦ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.