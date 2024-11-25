Культурные и спортивные мероприятия проведут на этой неделе в парках Химок

Несколько спортивных и культурных мероприятий пройдут на этой неделе в парках Химок. Жители и гости городского округа смогут принять участие в соревнованиях, творческих мастер-классах, спортивных программах и игровых тренингах.

Мероприятия пройдут в парках Толстого, «Дубки», «Подрезково», «Экоберег» и Величко как в будни, так и в выходные дни.

Для посетителей парка Толстого проведут мастер-классы по дыхательной гимнастике, а для любителей искусства в выставочном комплексе «Артишок» откроется музейная мастерская с обзорной экскурсией по экспозиции.

Все желающие также смогут стать участниками развлекательного мероприятия «Танцы в парках» и спортивной программы «Тропинки здоровья». Эти и другие мероприятия пройдут в парке с 28 по 30 ноября с 11:00 до 19:00.

В парке «Дубки» для любителей истории проведут интерактивную лекцию «Зимние забавы на Руси» и мастер-класс «Поделка ко всемирному Дню домашних животных» в творческой мастерской. Различные мероприятия запланированы в парке 27, 28 ноября и 1 декабря с 13 до 16:30.

В парке «Подрезково» для гостей проведут программы «Спортивно-оздоровительные часы», «Тропинки здоровья», а также пройдет викторина «ПРОтеатр» игровой и творческий тренинги. Гостей ждут 25 и 26 ноября с 10:00 до 12:30.

Поиграть в подвижные игры все желающие смогут на детской площадке и футбольном поле в парке Величко. А программа Папа, мама, я — спортивная семья пройдет в парках Толстого «Дубки», «Экоберег» и Величко.