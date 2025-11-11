Культурные и спортивные мероприятия пройдут в парках Дмитровского округа

Жителей и гостей Дмитровского округа приглашают провести предстоящие выходные в атмосфере спорта и творчества. В парках подготовили насыщенную программу бесплатных мероприятий.

В субботу, 15 ноября в парке имени Ивана Лямина в Яхроме в 10:00 стартует энергичная разминка от спортивной школы «Шуколово», а в 10:30 состоится эстафета.

Парк «Сосновый бор» в Дмитрове в этот же день в 16:00 приглашает на развлекательную программу «Игры под сосной» и мастер-класс «Поделки из природных материалов» от ЦКР «Некрасовский». В 17:00 пройдет творческий мастер-класс «Сделано в парке» от ПКиО «Березовая роща».

В воскресенье, 16 ноября, в 16:00 в парке «Сосновый бор» состоятся семейная развлекательная программа «Играем, не скучаем» и детский мастер-класс «Осеннее вдохновение» от ЦКР «Подосинковский». В 17:00 также пройдет творческий мастер-класс «Сделано в парке» от ПКиО «Березовая роща»

«Приглашаем жителей и гостей округа провести эти выходные в наших парках, чтобы насладиться свежим воздухом, найти новых или встретить старых друзей и зарядиться хорошим настроением», — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.