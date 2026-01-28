Культурно-спортивный марафон пройдет в выходные в парке в Дмитрове

В субботу, 31 января, начнется развлекательная программа «В последний день января» от ЦКР «Яхромский» с веселыми играми и музыкой. В 15:30 состоится интеллектуальный квиз «Однажды в сказке» от КДЦ «Деденево», где все желающие смогут проверить эрудицию и вспомнить любимые сюжеты.

В воскресенье, 1 февраля, в 15:00 парк приглашает на семейную развлекательную программу «Мы играем и поем» от ЦКР «Некрасовский». Родителей с детьми ждут интересные игры, конкурсы и веселые состязания. А в 15:00 состоится интеллектуальный квиз «Угадай-ка» от СДК «Останкино».

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов пригласил всех зарядиться положительными эмоциями и насладиться красотой зимнего города.

«Дмитровская земля славится не только богатой историей, но и своей гостеприимной, теплой атмосферой. Организация доступного и разнообразного досуга на открытом воздухе — это наш вклад в здоровье и хорошее настроение жителей», — отметил руководитель муниципалитета.