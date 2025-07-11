Культурно-спортивный комплекс в Богородском округе обновят к осени

Сельский культурно-спортивный комплекс в деревне Большое Буньково Богородского округа обновят к осени. Здание станет еще более комфортным и современным, привлекательным для жителей и гостей деревни.

Это стало возможно благодаря реализации государственной программы «Культура и туризм Подмосковья» и привлечению средств бюджета Московской области.

В настоящее время идет ремонт кровли, фасада и внутренних помещений. Работы ведут с особым вниманием к деталям, чтобы жителям было удобно заниматься в комплексе и комфортно проводить там время.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов лично контролирует ход ремонта. Завершить работы планируется до конца сентября этого года.

Культурно-спортивный комплекс создан в 2009 году. Учреждение организует культурно-досуговые, культурно-массовые, информационно-просветительские, развлекательные и другие мероприятия для всех категорий населения. Направления кружковой работы очень разнообразны: театральное, танцевальное, вокальное, декоративно-прикладное и спортивное.

Ежегодно на базе культурно-спортивного комплекса с успехом проходятся окружные фестивали. Поэтому ремонтные работы и последующее создание комфортных условий актуальны как никогда.