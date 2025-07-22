Культурно-исторический квест начался в Лобне

Жителей Лобни приглашают принять участие в новом городском квесте «Познавай». Он разработан совместно администрацией округа и местным отделением общественной организации «Молодая гвардия».

Маршрут квеста охватывает 19 ключевых точек города — 16 культурных учреждений и три исторических памятника, позволяя участникам познакомиться с богатым культурным наследием Лобни.

На каждой локации гостей ждут увлекательные задания, выполнение которых фиксируется специальной печатью в маршрутном листе.

Глава города Анна Кротова и муниципальный депутат Алексей Кожухалов встретились с представителями «Молодой гвардии», где обсудили идею создания этого культурно-исторического квеста. Подробную информацию о том, где получить маршрутный листок, можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.