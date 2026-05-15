Культурно-досуговый центр «Заря» открыли после капремонта в Балашихе

Первое мероприятие после масштабного капитального ремонта прошло в культурно-досуговом центре «Заря» в микрорайоне Заря в Балашихе. Им стал окружной форум «Доверие» партии «Единая Россия».

«Центр является сердцем микрорайона, территорией проведения всех самых важных мероприятий — и в ходе наших встреч жители очень просили привести его в порядок. Поэтому мы внесли объект в Народную программу партии „Единая Россия“. Жители микрорайона Заря смогут проводить досуг, а также получать дополнительное образование. В здании с завтрашнего дня будут вести деятельность детская школа искусств № 6 и библиотека. Планируется, что заниматься здесь будут свыше двух тысяч человек», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт объекта стартовал в конце 2023 года в рамках Народной программы. Бывший Дом офицеров Военно-воздушных сил, открытый в военном городке еще в 1974 году, за все время существования ни разу капитально не ремонтировался. Теперь жители увидели практически новое современное пространство для творчества, обучения и досуга.

«Завершение ремонта „Зари“ стало важным достижением этого года. О необходимости модернизации объекта на встречах нам неоднократно говорили жители и ветераны микрорайона. Мы регулярно встречались и вместе следили за ходом работ. Сегодня это полноценный культурно-образовательный центр, где работают творческие коллективы», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Обновленный центр объединил под одной крышей творческие коллективы, образовательные площадки и культурные пространства. Здесь будут проходить концерты, фестивали, выставки, занятия для детей и взрослых, а также патриотические и общественные мероприятия.

Также в здании располагается ветеранская организация микрорайона Заря. Совет ветеранов принимал активное участие в обсуждении проекта обновления и на всех этапах следил за ходом ремонтных работ.

Особое значение объект имеет и благодаря своему расположению. Рядом находится музей войск ПВО, а перед зданием — Сквер ветеранов, который давно стал популярным местом отдыха жителей. В рамках проекта обновление коснется и прилегающей территории центра.