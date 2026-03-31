Культурно-досуговый центр «Радуга» в Краснозаводске почти готов после капремонта

В Краснозаводске завершается капитальный ремонт МБУК Культурно-досугового центра «Радуга». На данный момент строительная готовность объекта превысила 90%, и сейчас специалисты заняты отделочными работами.

Рабочие устанавливают двери и новую сантехнику, монтируют инженерные сети и электропроводку. В зрительном зале идет облицовка стен акустическими панелями. До этого художникам удалось отреставрировать фасадную мозаику, созданную в 1967 году.

Скоро подрядчик начнет благоустройство прилегающей территории. Перед открытием в дом культуры завезут новую мебель и современное концертное и музыкальное оборудование.

Открытие обновленного дома культуры запланировано на август 2026 года.