Культурно-досуговый клуб «Мечта» в Красногорске отметил 15-летие

Клуб «Мечта» отметил свое 15-летие мероприятием «Мечты, которые сбываются: 15 лет вместе». Концерт прошел 8 февраля на сцене дворца культуры «Подмосковье». В юбилейной программе приняли участие творческие коллективы и исполнители.

Перед началом торжества зрителей встретил хор русской песни «Околица». Всех гостей угостили традиционным караваем. В фойе всех ждали не только увлекательные музыкальные номера, но и разнообразные выставки, мастер-классы, где гости могли попробовать свои силы в творчестве, а также возможность сделать памятные снимки возле специально оформленной фотозоны.

От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова с поздравлением обратилась первый заместитель Наталья Тимошина. Она выразила признание за значимый вклад клуба в культурную жизнь региона и пожелала дальнейших успехов и креативных идей.