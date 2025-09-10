Культурная программа «Город мастеров» прошла в Химках

Педагоги Дома детского творчества «Родник» подготовили для жителей и гостей Химок культурную программу «Город мастеров». Мероприятие прошло в парке Величко.

Праздник творчества провели в рамках дня открытых дверей и приурочили к предстоящему Дню города.

Гостей ждали десятки мастер-классов: от росписи фигурок и создания цветов из бисера до уроков игры на деревянных ложках. Самые активные участвовали в танцевальном флешмобе и осваивали базовые приемы самообороны.

Педагоги «Родника» рассказали всем желающим о кружках и секциях, где сегодня занимаются более 1500 детей. Это событие стало частью большой патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Отметим, что в январе «Родник», который входит в школу «Лига первых», отметил 25-летний юбилей. Сегодня здесь работают три юнармейских отряда, образцовый хореографический коллектив и множество студий для творчества и спорта.