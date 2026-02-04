Культработники Наро-Фоминского округа получили губернаторские стипендии

Трое работников культуры из Наро-Фоминского округа стали стипендиатами губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Их отметили за проекты по сохранению и развитию культурного наследия региона.

Алина Чалая, ведущий методист Дворца культуры и спорта «ТАМАНЬ», победила в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства». Она создала интерактивную книгу-путеводитель «Дневник приключений Подмосковья. Культурный код».

В номинации «Молодой талантливый автор» победили преподаватель Детской хореографической школы им. Ирины Зайцевой Александра Столяренко и руководитель фольклорных коллективов Дворца культуры «Апрелевка» им. О. Р. Кузнецовой Лидия Алехина.

Александре победу принес пластический спектакль «Фабрика. Нить поколений. Сценическое полотно о фабричной жизни». Лидии — этно-музыкальный перформанс «Я — рубаха парень».

Стипендия ежегодно вручается деятелям культуры и молодым авторам, чьи проекты вносят значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия Подмосковья.