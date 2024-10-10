«Культканикулы» с мастер-классами и квестами проведут для школьников Можайска

В Можайском культурно-досуговом центре для детей организовали «Культканикулы». Школьники посещают мастер-классы, концерты, квесты и другие мероприятия.

Так, для ребят организовали творческий мастер-класс. Юные художники и скульпторы продемонстрировали свои таланты в рисовании и лепке. Также в рамках проекта «Культканикулы» ребят жду концерты, викторины, конкурсы и другие развлекательные мероприятия.

«Замечательно, что проект вдохновляет детей на новые творческие свершения! Будем рады видеть всех на наших предстоящих занятиях», — сказала руководитель студии «Детское время» Анна Барановская.

Следите за анонсами, где организаторы рассказывают о творческих мастерских и других событиях Можайского культурно- досугового центра, библиотеки, парка культуры и отдыха «Ривьера».

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