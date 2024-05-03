Культивацию посевов провели в Ульянинском лесопитомнике | 360°

03 мая 2024, 22:01
Культивацию посевов провели в Ульянинском лесопитомнике
В Ульянинском лесном питомнике подведомственном Комитету лесного хозяйства Московской области Раменского городского округа провели культивацию посевов. Ели и сосны высадили в прошлом году.
Как рассказали в комитете, культивацию проводят между грядок. Также сотрудники лесничества внесли минеральные удобрения для ускорения роста сеянцев.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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