Культивацию посевов провели в Ульянинском лесопитомнике | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 22:01 Культивацию посевов провели в Ульянинском лесопитомнике Комитет лесного хозяйства МО

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В Ульянинском лесном питомнике подведомственном Комитету лесного хозяйства Московской области Раменского городского округа провели культивацию посевов. Ели и сосны высадили в прошлом году.

Как рассказали в комитете, культивацию проводят между грядок. Также сотрудники лесничества внесли минеральные удобрения для ускорения роста сеянцев.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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