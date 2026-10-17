Кулинарный мастер-класс устроили для детей участников СВО в Химках

15 октября в Химках для детей из семей участников специальной военной операции устроили кулинарный мастер-класс. Под присмотром опытных поваров ребята учились готовить пиццу.

Дети сами выбирали начинку, осваивали тонкости работы с тестом, а после наслаждались дегустацией и угощали своих мам и бабушек. Атмосфера получилась по-настоящему теплой. Ребята не только попробовали себя в новом деле, но и провели время вместе, увидели, как радуются их близкие.

«В таких моментах столько искренней радости! Детям приятно попробовать себя в чем-то новом, пообщаться друг с другом, а потом увидеть улыбки самых родных людей. Казалось бы, обычная пицца, но сколько в ней детского старания и желания порадовать близких!» — отметила глава округа Инна Федотова.

Она подчеркнула, что семьи защитников должны ощущать внимание и заботу, а детям важно давать больше возможностей для общения, творчества и подобных теплых моментов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз отмечал особую значимость поддержки военнослужащих и их близких. Такая забота складывается из конкретных дел, участия и внимания к повседневной жизни каждой семьи.

Мастер-класс стал частью программы поддержки семей защитников Отечества. Такие встречи помогают создать дружескую атмосферу и раскрыть творческие способности детей.