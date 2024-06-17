Кулинарный мастер-класс провели в Лобне для семей участников СВО

Фото: Администрация г.о. Лобня

Семьи участников СВО поучаствовали в мастер-класс по лепке пельменей. В нем приняла участие и глава Лобни Анна Кротова.

Цветные пельмени из теста, окрашенного шпинатом и куркумой, лепили участники мастер-класса. Мероприятие прошло в рамках оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям.

«Мы каждую неделю стараемся придумать что-то интересное для таких встреч. В этот раз мы лепили разноцветные пельмени. Мне кажется, все получили массу положительных эмоций!», — прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.

Также в округе работает муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей. Адрес: ул. Мирная, 13 корпус 2.

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