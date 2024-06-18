Кулинарный мастер-класс провели для семей бойцов СВО в Лобне

В Лобне уделяют большое внимание поддержке семей военнослужащих. Администрация округа регулярно проводит встречи, концерты и мастер-классы.

«Каждый выходной мы встречаемся обязательно с семьями наших бойцов. Стараемся их поддержать и всегда придумываем что-то интересное. Например, на следующий выходной мы поиграем с детьми в теннис. В этот раз решили придумать мастер-класс по лепке пельменей. Мне кажется, что и мамам и ребятам очень понравилось», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Женщинам, чьи мужья и сыновья сейчас находятся в зоне боевых действий, очень важно не оставаться один на один со своими переживаниями и тревогами. Так, Марина Царапкина пришла на мастер-класс с младшей дочерью Мирославой. Всего в семье трое детей.

«В такой ситуации очень важна поддержка со стороны. Не всегда есть возможность сходить куда-то развеяться, а когда пригласили, пойдешь с удовольствием», — поделилась женщина.

Кулинарный мастер-класс особенно понравился детям. Многие из них никогда не лепили пельмени и с удовольствием осваивали новые навыки.