Кулинарный мастер-класс провели для семей бойцов СВО в Лобне
Мастер-класс по лепке пельменей прошел в Лобне. Участниками стали семьи бойцов специальной военной операции.
В Лобне уделяют большое внимание поддержке семей военнослужащих. Администрация округа регулярно проводит встречи, концерты и мастер-классы.
«Каждый выходной мы встречаемся обязательно с семьями наших бойцов. Стараемся их поддержать и всегда придумываем что-то интересное. Например, на следующий выходной мы поиграем с детьми в теннис. В этот раз решили придумать мастер-класс по лепке пельменей. Мне кажется, что и мамам и ребятам очень понравилось», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.
Женщинам, чьи мужья и сыновья сейчас находятся в зоне боевых действий, очень важно не оставаться один на один со своими переживаниями и тревогами. Так, Марина Царапкина пришла на мастер-класс с младшей дочерью Мирославой. Всего в семье трое детей.
«В такой ситуации очень важна поддержка со стороны. Не всегда есть возможность сходить куда-то развеяться, а когда пригласили, пойдешь с удовольствием», — поделилась женщина.
Кулинарный мастер-класс особенно понравился детям. Многие из них никогда не лепили пельмени и с удовольствием осваивали новые навыки.
Чтобы ребята почувствовали себя настоящими кулинарами, им выдали колпаки и фартуки. Для лепки использовали три вида теста: зеленого, желтого и красного цветов. Красители использовали натуральные — шпинат и куркуму.
«Детки очень любят наш мастер-класс. Все что они налепят, мы отправим в шоковую морозилку. Там в течении 15 минут пельмешки должны заморозиться, и потом счастливые обладатели пельменей съедят их дома», — отметила организатор мастер-класса Гюзель Кургузова.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».