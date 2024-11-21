Кулинарный мастер-класс провели для пенсионеров Богородского округа

На занятии по кулинарии в отделении «Активного долголетия» города Ногинска участницы мастер-класса тоже решили освежить свои рецепты и приготовить традиционное новогоднее блюдо — салат оливье, поделившись друг с другом секретами. У кого-то в качестве дополнительных ингредиентов были яблоко или свежий огурец, кто-то предложил вариант с говяжьим языком.

Самым интересным моментом стал способ подачи — в хрустящих корзиночках из поджаренного тонкого лаваша. Участницы надеются, что многие захотят воспользоваться этим рецептом. Корзиночки можно наполнять любыми начинками. Такая оригинальная подача блюда обязательно произведет впечатление на родных и близких, ведь Новый год — это семейный праздник.

Напомним, что в рамках реализуемого проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» участникам доступны разнообразные активности и занятия. Каждый может найти себе увлечение по душе.

На сегодняшний день общая численность участников в Богородском округе составляет почти 10 тысяч человек. С января 2024 года присоединились 1461 человек.

Подобные встречи и мероприятия способствуют улучшению эмоционального состояния пожилых людей и помогают формировать активную жизненную позицию.

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