Кулинарный мастер-класс провели для «Активного долголетия» в Богородском округе

Участники проекта «Активное долголетие» активно готовятся к Новому году. Они посетили кулинарный мастер-класс, где научились готовить салат на праздничный стол.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению салата «Змейка» прошел в клубе «Добрый дом». Это простое, но красивое блюдо может стать настоящим украшением новогоднего стола. Для приготовления нужно отварить куриное филе, обжарить лук и морковь, добавить соленые огурцы и заправить майонезом.

Гости клуба с удовольствием приняли участие в мастер-классе и теперь смогут порадовать своих близких и друзей.

Создать новогоднее настроение можно самыми разными способами. Кулинарные мастер-классы — один из них. Они не только позволяют научиться готовить что-то новое и интересное, но и объединяют людей, дарят радость творчества и общения.

Напомним, что осенью 2022 года, в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», в Районном Доме культуры в Ногинске открылся клуб по интересам «Добрый дом» для людей элегантного возраста. Каждый может найти себе занятие по душе, хобби и, конечно, много приятных знакомств. Для долголетов проходят творческие мастер-классы, караоке, чаепития и кинопоказы.

Клуб создан для активных и позитивных.