Кулинарный мастер-класс прошел в Серпухове

Открытый практикум по приготовлению салатов и соусов состоялся 9 апреля на площадке Губернского колледжа. Его провел шеф-повар ресторана «Фабрикант» Иван Тарасов — выпускник этого же колледжа 2009 года.

Мероприятие прошло в формате онлайн-трансляции. Опытный шеф-повар делился практическими навыками с учащимися колледжей Московской области, которые входят в образовательный кластер «Сервис и туризм». Будущие специалисты получили возможность получить новые навыки прямо в стенах учебных аудиторий.

Мастер-класс организовали в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для популяризации профессии «Повар, кондитер». Подобные встречи играют роль связующего звена между образовательными заведениями и работодателями. Они помогают наладить диалог, в ходе которого содержание программ обучения подстраивается под реальные запросы рынка труда. В результате выпускники выходят более подготовленными к практической работе.