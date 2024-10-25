Кулинарный мастер-класс по осенним блюдам прошел в колледже «Подмосковье»

Мастер-класс от шефа арт-кафе «Рукав» Дмитрия Табакова прошел в колледже «Подмосковье». Студенты, которые учатся на поварском направлении, научились готовить изысканные блюда из осеннего меню.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что бренд-шеф Табаков представил блюда конкурсной программы международного фестиваля, в котором только что участвовал. По его словам, в каждом присутствует «тонкая нотка осени».

Студенты увидели приготовление холодной закуски из рыбы с креветками и сыром, блюд из говядины с муссом из цуккини и мусса из черной смородины с гелем блю-курасао, черничными джус-боллами и ягодами на десерт.

В процессе приготовления Дмитрий Табаков рассказывал о тонкостях кулинарии, возможностях развития для начинающего повара и методах приготовления различных блюд.