Мастер-класс от шефа арт-кафе «Рукав» Дмитрия Табакова прошел в колледже «Подмосковье». Студенты, которые учатся на поварском направлении, научились готовить изысканные блюда из осеннего меню.
В Министерстве образования Московской области рассказали, что бренд-шеф Табаков представил блюда конкурсной программы международного фестиваля, в котором только что участвовал. По его словам, в каждом присутствует «тонкая нотка осени».
Студенты увидели приготовление холодной закуски из рыбы с креветками и сыром, блюд из говядины с муссом из цуккини и мусса из черной смородины с гелем блю-курасао, черничными джус-боллами и ягодами на десерт.
В процессе приготовления Дмитрий Табаков рассказывал о тонкостях кулинарии, возможностях развития для начинающего повара и методах приготовления различных блюд.
Кулинарный мастер-класс по осенним блюдам прошел в колледже «Подмосковье»
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