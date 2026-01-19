Кулинарный мастер-класс для студентов прошел в техникуме в Павловском Посаде

Занятие для первокурсников, обучающихся по специальности «Поварское кондитерское дело», провели в Крупинском ОСП Павлово‑Посадского техникума амбассадоры профессионалитета кластера «Туризм и сфера услуг». Студенты учились готовить популярный и универсальный десерт «Трайфл».

Амбассадоры вместе с первокурсниками приготовили все составляющие трайфла — бисквитную основу, фруктовый слой, крем‑насыщение и декоративную «шапку». Особое внимание уделили текстурам и балансу вкуса: как сочетать влажную основу с сочными фруктами и легким кремом, чтобы десерт не становился тяжелым или, наоборот, слишком влажным. Отдельная часть занятия была посвящена упаковке и подаче трайфла.

Первокурсники отработали на практике основные профессиональные навыки: точное соблюдение рецептуры и технологии, аккуратное выполнение слоев, санитарно‑гигиенические нормы при работе с кремами и фруктами, навыки командной работы при организации производственного процесса и другие.

Участники мастер-класса получили не только порционные трайфлы, но и готовые чек‑листы по приготовлению и упаковке десерта, которые можно будет использовать в учебных и практических проектах.