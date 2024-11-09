Кулинарный мастер-класс для семей участников СВО провели в Егорьевске

В рамках проекта партии «Единая Россия» в Юрцовском доме культуры провели кулинарный мастер-класс. Родственникам военнослужащих специальной военной операции рассказали об истории русских кулинарных традиций. Сказочные герои мастер-класса, Фрекен Бок и Карлсон, научили детей готовить любимую русскую выпечку.

«Вместе они замесили тесто, раскатали его, смазали маслом, посыпали сахаром и испекли сладкие плюшки с пирогами», — рассказали в Юрцовском доме культуры.

Пока пироги готовились в духовке, юные кулинары нарисовали сладкую выпечку в подарок мамам. После мастер-класса собравшихся ожидало чаепитие, беседы и танцы. Общее дело помогло семьям на время отвлечься и забыть о проблемах.

Заместитель главы городского округа Егорьевск Наталья Леликова поздравила ребят и их родителей с Днем народного единства. Она пожелала собравшимся счастья, здоровья, мира. Наталья Леликова также отметила, что родственникам военнослужащих руководство муниципалитета уделяет первоочередное внимание, откликается на их просьбы и оказывает помощь и поддержку.

«Часть пирогов мы подарим участникам специальной военной операции, которые находятся в городе в отпуске», — сказала Наталья Леликова.

На мероприятии любимыми семейными рецептами делились и другие представители учреждений культуры.

«Какой же праздник без праздничного пирога! У нас он называется хуплу. Он и переводится просто — „простое блюдо“. форма круга обозначает солнце — свет и добро. Каждая хозяйка хвастается своим хуплу. Чем он краше и вкуснее, тем хозяйка лучше», — поделилась сотрудница Саввинского культурно-досугового центра Елена. Женщина родилась в Чувашии, но свой дом и призвание нашла в Егорьевске.

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