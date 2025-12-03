Кулинарный мастер-класс для детей с ОВЗ прошел в Ленинском округе

В рамках акции «Неделя щедрости», которую организовало бизнес-сообщество «ПроБизнес», в Ленинском округе провели благотворительный кулинарный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Юные жители муниципалитета учились готовить популярные десерты на палочке — кейк-попсы.

Всего участниками мастер-класса стали десять детей с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством шеф-кондитера, владелицы кондитерской студии в Видном Виктории Ивановой ребята формировали шарики из бисквитной крошки, окунали их в растопленный шоколад и украшали цветной посыпкой.

«Я специально выбираю простые и увлекательные рецепты, чтобы у каждого ребенка обязательно получилось. Работа с особенными детьми требует тщательного подхода и трепета. Видно, как они стараются и как радуются результату. Для меня большое счастье внести свою частичку в их развитие», — поделилась Виктория Иванова.

По словам руководителя сообщества для предпринимателей «ПроБизнес» Ирины Лобачевой, это уже 12-е благотворительное мероприятие за последние три недели.

«А 7 декабря состоится большой гала-концерт „От сердца к сердцу“, который станет кульминацией нашей акции», — добавила она.

Отметим, что в кондитерской студии также регулярно проходят творческие занятия по приготовлению печенья и капкейков, мастер-классы по бисероплетению и рисованию. Все это помогает детям развить творческие способности и социальные навыки.