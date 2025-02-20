Кулинарный конкурс среди школьников прошел в Воскресенске

День православной молодежи отметили в муниципалитете мероприятием, которое организовало первое Воскресенское благочиние. 11 команд воскресных и общеобразовательных школ округа состязались в искусстве приготовления и украшения блюд.

Участников конкурса приветствовал благочинный первого Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов. Затем команды приступили к выполнению заданий. Конкурсные блюда готовили в течение 40 минут. Жюри оценивало скорость приготовления, трудолюбие и старание ребят, а также заранее подготовленное домашнее задание.

Украшением конкурса стали выступления творческих коллективов Дворца культуры «Юбилейный». В рамках мероприятия также состоялся мастер-класс по приготовлению блюд итальянской домашней кухни, который провел для всех желающих профессиональный повар Дмитрий Кутьев. Участники освоили секреты приготовления ризотто, брускет и мусса с печеньем.

В завершение праздника состоялась презентация приготовленных блюд и церемония награждения. Протоиерей Сергий Якимов вручил всем командам грамоты и призы.