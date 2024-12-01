Кулинарный конкурс среди детей с ОВЗ прошел в Серпухове

В школе «Абсолют» в Серпухове началась череда мероприятий к Новому году. Недавно для воспитанников и родителей организовали кулинарный конкурс «Дружные вареники».

Инклюзивная школа «Абсолют» — территория развития способностей. Мамы и дети приняли участие в кулинарном конкурсе. Их поделили на восемь команд. Эксперты оценивали не только скорость лепки и качество вареников, но и умение держать рабочий стол в чистоте.

Для ребят также прошел мастер-класс, концерт и чаепитие. Победила дружба, и каждая семья показала свои способности.

Педагоги отметили, что «Абсолют» — это школа, которая способна изменить жизненный сценарий ребенка и раскрыть его потенциал. Здесь верят в достойное и светлое будущее каждого.

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