Кулинарный конкурс прошел в преддверии Масленицы в Воскресенске

В Гимназии № 1 более 20 лет встречают Масленицу кулинарным конкурсом — праздничные мероприятия стартовали в учебном заведении. Участниками традиционного состязания стали ученики седьмых классов, которые объединились в команды и представили домашние масленичные угощения, главным символом которых стали блины.

Оценивало старания юных поваров компетентное жюри. В его состав вошли почетный гость, духовный наставник гимназии, настоятель храма Иоанна Богослова протоиерей Сергий Зибров, директор школы, педагоги, а также председатель местного отделения «Движения первых» Анна Богданова.

Конкурс проходил в три этапа. Первым стало креативное представление команд — ребята тщательно продумали свои образы, чтобы произвести впечатление на жюри. Во втором этапе участники продемонстрировали кулинарные навыки на практике, приготовив одно из блюд в школьной столовой. Завершающим аккордом стала презентация готовых угощений.

«Мы с радостью приняли участие в конкурсе. В воскресенье вместе с ребятами готовили все угощения. Это были блюда из блинов в самом разном исполнении. Например, мы сделали блинчики в шоколаде: начинили их творожным сыром со сливками, свернули в трубочки, залили шоколадом и украсили клубникой. А еще приготовили необычное блюдо под названием „Ихтис“ — это блины с форшмаком», — поделилась впечатлениями преподаватель воскресной школы храма Иоанна Златоуста Надежда Булякова.

По итогам конкурса награды получили все участвовавшие команды.