Кулинарный конкурс ко Дню православной молодежи прошел в Воскресенске
Ежегодные соревнования среди 11 команд из воскресных и общеобразовательных школ состоялись во дворце культуры «Юбилейный». Участники состязались в приготовлении блюд и сервировке стола.
Конкурсанты представили пироги, ватрушки, салаты, торты, фруктовые закуски и другие угощения. За 20 минут командам нужно было приготовить одно-два блюда и презентовать их жюри. Перед основной частью участников ждала интеллектуальная разминка, а во время готовки их развлекали артисты дворца культуры.
Протоиерей, благочинный 1-го Воскресенского церковного округа Кирилл Седов отметил, что в конкурсе нет проигравших — для всех разработали специальные номинации, и каждая команда получила ценные призы.
Участница команды «Апельсин» воскресной школы Никольского храма Вероника Безручко рассказала, что они приготовили богатый стол: салаты «Береза», «Пенек», «Ролл», тарталетки «Вишенки» и торт.
Воспитанники Хорловской школы-интерната, постоянные участники конкурса, удивили жюри фруктовым ассорти на шпажках. Их преподаватель Екатерина Слепынина пояснила, что таким образом команда решила призвать солнце и весну.
Лидия Котова и Полина Серединская из команды «Ложки-матрешки» воскресной школы Иерусалимского храма поделились, что готовили тонкие блины с разными начинками и картошку по-деревенски. Поскольку конкурс проходил на масленичной неделе, блины стали одним из главных украшений стола.
Главным итогом организаторы назвали то, что все участники остались сыты и довольны перед началом Великого поста.