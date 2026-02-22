Кулинарный конкурс ко Дню православной молодежи прошел в Воскресенске

Ежегодные соревнования среди 11 команд из воскресных и общеобразовательных школ состоялись во дворце культуры «Юбилейный». Участники состязались в приготовлении блюд и сервировке стола.

Конкурсанты представили пироги, ватрушки, салаты, торты, фруктовые закуски и другие угощения. За 20 минут командам нужно было приготовить одно-два блюда и презентовать их жюри. Перед основной частью участников ждала интеллектуальная разминка, а во время готовки их развлекали артисты дворца культуры.

Протоиерей, благочинный 1-го Воскресенского церковного округа Кирилл Седов отметил, что в конкурсе нет проигравших — для всех разработали специальные номинации, и каждая команда получила ценные призы.