Кулинарный конкурс к Яблочному Спасу проведут в центральном парке Видного

Яблочный Спас отпразднуют в Центральном парке города Видное. Гостей ждет кулинарный конкурс с дегустацией пирогов.

Праздничные мероприятия пройдут в понедельник, 19 августа. Главным событием станет кулинарный конкурс «Яблочная рапсодия». Все желающие смогут продегустировать яблочные пироги участников.

«Для гостей парка подготовлены игровая и концертная программы на сцене. В зеленой зоне расположатся маркет товаров от местных мастеров, выставки, площадка „Движения первых“», — рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципалитета Владимира Каширина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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